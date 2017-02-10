Президент Азербайджана распорядился о проведении 90-летнего юбилея Мстислава Ростроповича

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжения о проведении в 2017 году 90-летнего юбилея всемирно известного виолончелиста и видного общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата государственной и Ленинской премий СССР Мстислава Ростроповича, сообщает сайт главы государства.

Президент поручил Министерству культуры и туризма Азербайджана разработать планы мероприятий в связи с юбилеем.

Р.Бабаев