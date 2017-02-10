Тарифный совет Азербайджана определит сумму оплаты для участия в тестовых экзаменах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в пятницу о некоторых вопросах деятельности Государственного экзаменационного центра, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению президента, Тарифному (ценовому) совету необходимо в течение 15 дней установить сумму оплаты для участия в тестовых экзаменах по приему в колледжи, на уровни бакалавриата и магистратуры (основная специальность и резидентура по медицинскому образованию) вузов, на уровень магистратуры Национальной академии наук Азербайджана, а также при приеме на государственную службу (прием на госслужбу и продолжение работы на госслужбе) и проинформировать об этом главу государства.

Р.Бабаев