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Наука и образование 10.02.2017 19:23

Тарифный совет Азербайджана определит сумму оплаты для участия в тестовых экзаменах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в пятницу о некоторых вопросах деятельности Государственного экзаменационного центра, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению президента, Тарифному (ценовому) совету необходимо в течение 15 дней установить сумму оплаты для участия в тестовых экзаменах по приему в колледжи, на уровни бакалавриата и магистратуры (основная специальность и резидентура по медицинскому образованию) вузов, на уровень магистратуры Национальной академии наук Азербайджана, а также при приеме на государственную службу (прием на госслужбу и продолжение работы на госслужбе) и проинформировать об этом главу государства.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЭКЗАМЕНЫ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az