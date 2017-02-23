Азербайджан будет жестко отвечать на провокации Армении на линии фронта - Минобороны

Руководство Министерства обороны Азербайджана находится на линии азербайджано-армянского фронта с целью оценки текущей обстановку на передовой, отмечается в сообщении ведомства.
"В связи с тем, что за последнее время участились армянские провокации на линии фронта и с целью оценки текущей ситуации на передовой, руководство Минобороны Азербайджана находится в прифронтовой зоне", - отмечает Минобороны.
Представленные министру обороны разведданные свидетельствуют, что противник ведет перегруппировку, стягивает артиллерийские системы и другую крупнокалиберную технику. "Целью этих мер противника является рост напряженности в зоне конфликта", - отмечает оборонное ведомство.
Для предотвращения очередных провокаций ВС Армении, руководство Минобороны Азербайджана дало войсковым соединяем на линии фронта ряд поручений с целю применения более жестких ответных мер против противника.
А.Азизов
Azerkosmos закупит у BestComp компьютеры и оборудование на 50 тыс. манатов
ЕК готова оказать поддержку развитию транспортного коридора Азия-Европа - Шефчович
Средневзвешенный курс маната на валютном аукционе снизился до 1,75 AZN/$1
Россияне составили 33% туристов, посетивших Азербайджан в 2016 году
Азербайджан презентовал национальную навигационную систему AZNav
Электромонтер строительного треста SOCAR скончался при прокладке кабеля на Нефтяных камнях
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Путин поручает принять меры по развитию казначейского сопровождения бюджетных расходов
Россияне смогут въезжать в Армению по внутренним паспортам только через аэропорты - МИД Армении
Представители Еревана и Тбилиси, как ожидается, обсудят альтернативный вариант автосообщения между Арменией и РФ
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
«ASE EXPRESS & OCS, DSV» стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club провели семинар
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»