Азербайджан будет жестко отвечать на провокации Армении на линии фронта - Минобороны

Руководство Министерства обороны Азербайджана находится на линии азербайджано-армянского фронта с целью оценки текущей обстановку на передовой, отмечается в сообщении ведомства.

"В связи с тем, что за последнее время участились армянские провокации на линии фронта и с целью оценки текущей ситуации на передовой, руководство Минобороны Азербайджана находится в прифронтовой зоне", - отмечает Минобороны.

Представленные министру обороны разведданные свидетельствуют, что противник ведет перегруппировку, стягивает артиллерийские системы и другую крупнокалиберную технику. "Целью этих мер противника является рост напряженности в зоне конфликта", - отмечает оборонное ведомство.

Для предотвращения очередных провокаций ВС Армении, руководство Минобороны Азербайджана дало войсковым соединяем на линии фронта ряд поручений с целю применения более жестких ответных мер против противника.

А.Азизов