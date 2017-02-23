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Карабахский конфликт 23.02.2017 10:16

Азербайджан будет жестко отвечать на провокации Армении на линии фронта - Минобороны

Руководство Министерства обороны Азербайджана находится на линии азербайджано-армянского фронта с целью оценки текущей обстановку на передовой, отмечается в сообщении ведомства.

"В связи с тем, что за последнее время участились армянские провокации на линии фронта и с целью оценки текущей ситуации на передовой, руководство Минобороны Азербайджана находится в прифронтовой зоне", - отмечает Минобороны.

Представленные министру обороны разведданные свидетельствуют, что противник ведет перегруппировку, стягивает артиллерийские системы и другую крупнокалиберную технику. "Целью этих мер противника является рост напряженности в зоне конфликта", - отмечает оборонное ведомство.

Для предотвращения очередных провокаций ВС Армении, руководство Минобороны Азербайджана дало войсковым соединяем на линии фронта ряд поручений с целю применения более жестких ответных мер против противника.

А.Азизов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]