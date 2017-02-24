Армения вела интенсивный обстрел азербайджанских позиций в Карабахе из гранатометов и снайперских винтовок, заявляют в Баку

Министерство обороны Азербайджана отмечает рост интенсивности обстрелов азербайджанских позиций со стороны Вооруженных сил Армении на линии соприкосновения.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и гранатометы, в течение минувших суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 70 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

«В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры»,- говорится в информации.

Ф.Исазаде