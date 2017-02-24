ВС Азербайджана в ночь на пятницу вынудили армянскую диверсионную группу отступить на прежние позиции - Минобороны

Вооруженные силы Азербайджана в результате оперативного реагирования вынудили армянскую разведовательно-диверсионную группу на линии соприкосновения отступить на прежние позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Руководство Минобороны находится, в настоящее время, на линии фронта. Вчера в ночное время при проверке передовых позиций, была зафиксирована армянская разведовательно-диверсионная группа, которая планировала провокацию в направлении сел Талыш и Гюлюстан. В результате оперативного реагирования, противник вынужден был отступить", - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство подчеркивает, что ВС Азербайджана контролируют все передвижения противника на линии фронта.

А.Азизов