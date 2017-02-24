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Карабахский конфликт 24.02.2017 11:09

ВС Азербайджана в ночь на пятницу вынудили армянскую диверсионную группу отступить на прежние позиции - Минобороны

Вооруженные силы Азербайджана в результате оперативного реагирования вынудили армянскую разведовательно-диверсионную группу на линии соприкосновения отступить на прежние позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Руководство Минобороны находится, в настоящее время, на линии фронта. Вчера в ночное время при проверке передовых позиций, была зафиксирована армянская разведовательно-диверсионная группа, которая планировала провокацию в направлении сел Талыш и Гюлюстан. В результате оперативного реагирования, противник вынужден был отступить", - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство подчеркивает, что ВС Азербайджана контролируют все передвижения противника на линии фронта.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]