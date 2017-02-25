Армянские военные подразделения совершили провокации по всей линии фронта, имеются потери – Минобороны Азербайджана

Подразделения Вооруженных сил Армении предприняли многочисленные провокации по всей линии армяно-азербайджанского фронта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«В ночь с 24 на 25 февраля подразделения ВС Армении с целью совершения широкомасштабных провокаций по всей линии фронта предприняли попытки внедрения на азербайджанские позиции в нескольких направлениях. Азербайджанские военнослужащие вели постоянное наблюдение за перемещением врага и решительно предотвратили попытки армянских диверсантов углубиться на наши позиции», - говорится в сообщении.

Наиболее серьезные боестолкновения произошли в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта, где подразделения армянских ВС пытались овладеть выгодными позициями.

«Находившиеся в засаде в этом направлении наши подразделения решительно остановили атаку врага и заставили его отступить. В результате столкновений имеются потери с нашей стороны. В настоящее время враг продолжает обстреливать наши позиции из тяжелой артиллерии», - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В соответствии с оперативной остановкой ВС Азербайджана предпринимают соответствующие ответные шаги по огневым точкам и местам скопления врага.

Р.Бабаев