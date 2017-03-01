Эрдоган призвал использовать любые международные площадки для осуждения Армении за оккупацию территорий Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым оказание на международном уровне давления на Армению с целью положить конец оккупации азербайджанских территорий.
«Необходимо поднимать вопрос об оккупационной политике Армении на всех международных мероприятиях», - цитируют выступление Р.Эрдогана на 13-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Пакистане турецкие СМИ.
Он отметил необходимость использования платформы ОЭС для решения армяно-азербайджанского конфликта. «Нагорно-карабахский конфликт остается нерешенным более 20 лет. Для его урегулирования необходимо предпринимать действенные меры в рамках Организации Исламского сотрудничества и Организации экономического сотрудничества. Вопрос оккупированных Арменией азербайджанских территорий необходимо поднимать на каждом мероприятии», - подчеркнул Р.Эрдоган.
По словам президента Турции, ОЭС носит не только экономический, но и политический характер.
«Несмотря на то, что ОЭС является экономической организацией, тем не менее, основная ее цель видится в политических рамках. Нельзя делать какие-то шаги отдельно от политики», - сказал он.
Р.Бабаев
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