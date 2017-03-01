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Карабахский конфликт 01.03.2017 11:23

Эрдоган призвал использовать любые международные площадки для осуждения Армении за оккупацию территорий Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым оказание на международном уровне давления на Армению с целью положить конец оккупации азербайджанских территорий.

«Необходимо поднимать вопрос об оккупационной политике Армении на всех международных мероприятиях», - цитируют выступление Р.Эрдогана на 13-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Пакистане турецкие СМИ.

Он отметил необходимость использования платформы ОЭС для решения армяно-азербайджанского конфликта. «Нагорно-карабахский конфликт остается нерешенным более 20 лет. Для его урегулирования необходимо предпринимать действенные меры в рамках Организации Исламского сотрудничества и Организации экономического сотрудничества. Вопрос оккупированных Арменией азербайджанских территорий необходимо поднимать на каждом мероприятии», - подчеркнул Р.Эрдоган.

По словам президента Турции, ОЭС носит не только экономический, но и политический характер.

«Несмотря на то, что ОЭС является экономической организацией, тем не менее, основная ее цель видится в политических рамках. Нельзя делать какие-то шаги отдельно от политики», - сказал он.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЭРДОГАН


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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