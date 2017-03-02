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Внешняя политика 02.03.2017 12:55

Экс-помощник министра обороны США считает Азербайджан "бесценным союзником" в борьбе с терроризмом

Бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер считает важными элементами урегулирования армяно-азербайджанского конфликта деоккупацию территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.

«Возвращение Азербайджану оккупированных территорий, возвращение вынужденных переселенцев в свои родные дома, являются важными элементами скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - заявил М.Карпентер в Вашингтоне на конференции, посвященной 25-летию дипотношений между Азербайджаном и США, сообщает азербайджанское посольство в Вашингтоне.

Он подчеркнул необходимость усиления политической поддержки США для урегулирования конфликта.

М.Карпентер назвал Азербайджан "бесценным союзником США" в целом ряде областей, в том числе в борьбе с терроризмом.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]