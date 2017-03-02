Бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер считает важными элементами урегулирования армяно-азербайджанского конфликта деоккупацию территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.

«Возвращение Азербайджану оккупированных территорий, возвращение вынужденных переселенцев в свои родные дома, являются важными элементами скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - заявил М.Карпентер в Вашингтоне на конференции, посвященной 25-летию дипотношений между Азербайджаном и США, сообщает азербайджанское посольство в Вашингтоне.

Он подчеркнул необходимость усиления политической поддержки США для урегулирования конфликта.

М.Карпентер назвал Азербайджан "бесценным союзником США" в целом ряде областей, в том числе в борьбе с терроризмом.

Р.Бабаев