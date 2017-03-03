Около 30 военнослужащих ВС Армении погибли и получили ранения за последние дни в зоне карабахского противостояния – Минобороны Азербайджана

Около 30 военнослужащих ВС Армении погибли и получили ранения за последние несколько дней в боестолкновениях в зоне карабахского конфликта, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«С 25 февраля по 2 марта в результате ответных действий наших войск на совершенные в различных направлениях фронта провокации со стороны Вооруженных сил Армении потери противника составили около 30 человек убитыми и ранеными», - сказано в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.
В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что армянская сторона распространяет далекую от действительности информацию о реальной ситуации на фронте.
«После длительного молчания министерство обороны Армении, наконец-то, распространило, не приводя никаких цифр, короткую информацию о ранении военнослужащих в результате, якобы, произошедшего 28 февраля во время проведения инженерных работ на боевых позициях взрыва, и размещении пострадавших в военный госпиталь в Ереване. Распространение такое необъективной информации служит попыткой военного режима Армении спасти себя от общественного гнева», - сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.
Р.Бабаев
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