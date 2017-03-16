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Карабахский конфликт 16.03.2017 10:14

Ереван с июня 2016 года избегает переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана

Армения с июня 2016 года избегает переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Неприемлемо когда президент Армении выдвигает какие-либо условия для начала переговоров и это противоречит всем базовым документам по урегулированию конфликта. В целом, с июня 2016 года Армения избегает всех встреч в рамках урегулирования по Карабаху. Глава МИД Армении в Гамбурге (декабрь 2016 года) и Мюнхене (февраль 2017 года) свое участие ограничил лишь ужинами с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и главой МИД Азербайджана", - сказал Х.Гаджиев в интервью испанской EFE.

По его словам, суть обсуждений в ходе встречи президентов в Вене и Санкт-Петербурге заключалась в том, что механизм расследования инцидентов, гуманитарные вопросы и субстантивные переговоры по урегулированию конфликта должны вестись параллельно и синхронно.

«Отказ Армении от субстантивных переговоров сопровождается продолжающейся военно-политической провокацией и военной авантюрой, публичными заявлениями с призывом к войне руководства этой страны, предвыборной манипуляцией внутриполитической атмосферы, наращиванием военной силы на оккупированных территориях, проведением военных учений и изменением демографического состава оккупированных территорий»,- отметил Х.Гаджиев.

«Все это является показателем политики аннексии азербайджанских территорий, в то время как Азербайджан демонстрирует готовность к субстантивным переговорам»,- добавил он.

А.Азизов, Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]