Ереван с июня 2016 года избегает переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана

Армения с июня 2016 года избегает переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Неприемлемо когда президент Армении выдвигает какие-либо условия для начала переговоров и это противоречит всем базовым документам по урегулированию конфликта. В целом, с июня 2016 года Армения избегает всех встреч в рамках урегулирования по Карабаху. Глава МИД Армении в Гамбурге (декабрь 2016 года) и Мюнхене (февраль 2017 года) свое участие ограничил лишь ужинами с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и главой МИД Азербайджана", - сказал Х.Гаджиев в интервью испанской EFE.
По его словам, суть обсуждений в ходе встречи президентов в Вене и Санкт-Петербурге заключалась в том, что механизм расследования инцидентов, гуманитарные вопросы и субстантивные переговоры по урегулированию конфликта должны вестись параллельно и синхронно.
«Отказ Армении от субстантивных переговоров сопровождается продолжающейся военно-политической провокацией и военной авантюрой, публичными заявлениями с призывом к войне руководства этой страны, предвыборной манипуляцией внутриполитической атмосферы, наращиванием военной силы на оккупированных территориях, проведением военных учений и изменением демографического состава оккупированных территорий»,- отметил Х.Гаджиев.
«Все это является показателем политики аннексии азербайджанских территорий, в то время как Азербайджан демонстрирует готовность к субстантивным переговорам»,- добавил он.
А.Азизов, Ф.Исазаде
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