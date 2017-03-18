Азербайджан не смирится с бойкотированием Арменией переговорного процесса, восстановит свою территориальную целостность любой ценой – Президент Алиев

Азербайджан восстановит свою территориальную целостность любой ценой, заявил президент Ильхам Алиев.

"Армения не хочет освобождать оккупированне азербайджанские территории и бойкотирует переговорный процесс. Карабах - историческая азербайджанская земля. Международное право поддерживает нашу позицию", - заявил И.Алиев в ходе выступления на торжествах по случаю Новруз байрам.

"Мы обладаем более высоким экономическим и военным потенциалом. Поэтому Армения должна сделать правильный вывод. Они должны знать, что мы с текущей ситуацией не смиримся. Мы любой ценой восстановим свою территориальную целостность", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что страны сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ отмечают необходимость скорейшего начала субстантивных переговоров.

"Посредники, сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявляют о необходимости скорейшего начала субстантивных, то есть имеющих смысл переговоров. Поэтому, считаю, что насколько раньше Армения поймет, что не сможет удержать под оккупацией азербайджанские территории, настолько это будет лучше для них"

Он также подчеркнул, что Азербайджан превратился в одну из значимых стран в мировом масштабе, в то время как, "Армения является страной потерявшей все надежды и находящейся в состоянии депрессии".

"Причиной тому является режим криминальной хунты, захватившей власть в Армении. Самой большой угрозой для народа Армении является нынешнее руководство этой страны",- подчеркнул И.Алиев.

Президент также коснулся боестолкновений, имевших место в апреле 2016 года.

"Боестолкновения в апреле прошлого года нанесли существенный урон их пропаганде. Апрельские события повлекли глубокий политический и военный кризис. Это были кратковременные боестолкновения. Сегодня флаг Азербайджана развевается на Лелетепе и Агдере (освобожденные в апреле 2016 года территории - ИФ), он будет развеваться в Шуше и Ханкенди (Степанакерт)",- подчеркнул И.Алиев.

Ф.Исазаде