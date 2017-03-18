Азербайджан не смирится с бойкотированием Арменией переговорного процесса, восстановит свою территориальную целостность любой ценой – Президент Алиев

Азербайджан восстановит свою территориальную целостность любой ценой, заявил президент Ильхам Алиев.
"Армения не хочет освобождать оккупированне азербайджанские территории и бойкотирует переговорный процесс. Карабах - историческая азербайджанская земля. Международное право поддерживает нашу позицию", - заявил И.Алиев в ходе выступления на торжествах по случаю Новруз байрам.
"Мы обладаем более высоким экономическим и военным потенциалом. Поэтому Армения должна сделать правильный вывод. Они должны знать, что мы с текущей ситуацией не смиримся. Мы любой ценой восстановим свою территориальную целостность", - подчеркнул он.
Глава государства отметил, что страны сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ отмечают необходимость скорейшего начала субстантивных переговоров.
"Посредники, сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявляют о необходимости скорейшего начала субстантивных, то есть имеющих смысл переговоров. Поэтому, считаю, что насколько раньше Армения поймет, что не сможет удержать под оккупацией азербайджанские территории, настолько это будет лучше для них"
Он также подчеркнул, что Азербайджан превратился в одну из значимых стран в мировом масштабе, в то время как, "Армения является страной потерявшей все надежды и находящейся в состоянии депрессии".
"Причиной тому является режим криминальной хунты, захватившей власть в Армении. Самой большой угрозой для народа Армении является нынешнее руководство этой страны",- подчеркнул И.Алиев.
Президент также коснулся боестолкновений, имевших место в апреле 2016 года.
"Боестолкновения в апреле прошлого года нанесли существенный урон их пропаганде. Апрельские события повлекли глубокий политический и военный кризис. Это были кратковременные боестолкновения. Сегодня флаг Азербайджана развевается на Лелетепе и Агдере (освобожденные в апреле 2016 года территории - ИФ), он будет развеваться в Шуше и Ханкенди (Степанакерт)",- подчеркнул И.Алиев.
Ф.Исазаде
СК PASHA Sigorta сохранила в январе-феврале 2017г лидерство в Азербайджане по премиям – MBNP
Премии страховщиков Азербайджана в январе-феврале составили около 104 млн манатов, выплаты – около 44 млн манатов
Чистые убытки банковского сектора Азербайджана за январь 2017г составили около 500 млн манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Президент Алиев принял участие на торжествах по случаю Новруза
УМК получит из госбюджета Азербайджана 3 млн манатов на мероприятия в рамках Года Исламской солидарности
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Главы МИД РФ и Франции договорились о сотрудничестве при подготовке и проведении межсирийских переговоров в Женеве - МИД РФ
Почти 70 большегрузов скопилось на закрытой из-за снегопада Военно-Грузинской дороге
Главы МИД РФ и Узбекистана обсудили подготовку госвизита президента Мирзиёева в Россию
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»