Армения за минувшие сутки подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 114 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82-хмиллиметровые минометы (16 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 114 раз», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Р.Бабаев
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