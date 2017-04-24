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Карабахский конфликт 24.04.2017 17:18

Азербайджан пресек провокацию Армении на туристической выставке в ОАЭ, связанную с Карабахом, заявляют в Баку

Азербайджан пресек попытку Армении презентовать на своем стенде на «Arabian Travel Market – 2017» (АТМ) в Дубае туристический потенциал самопровозглашенного режима Нагорного Карабаха, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Армения, в очередной раз, попыталась прибегнуть к провокации во время туристической выставки АТМ в Дубае, выставив на своем стенде наглядные пособия и карты, пропагандирующие самопровозглашенный режим на оккупированных территориях Азербайджана», - сказал Х.Гаджиев.

По его словам, генконсульство Азербайджана в Дубае выявило этот факт и обратилось к организаторам мероприятия и официальным органам ОАЭ. «В результате этого пропагандирующие самопровозглашенный режим пособия были убраны со стенда Армении»,- отметил он.

Выставка Arabian Travel Market – 2017 проходит в Дубае 24-27 апреля.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИЯ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]