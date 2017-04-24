Азербайджан пресек провокацию Армении на туристической выставке в ОАЭ, связанную с Карабахом, заявляют в Баку

Азербайджан пресек попытку Армении презентовать на своем стенде на «Arabian Travel Market – 2017» (АТМ) в Дубае туристический потенциал самопровозглашенного режима Нагорного Карабаха, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Армения, в очередной раз, попыталась прибегнуть к провокации во время туристической выставки АТМ в Дубае, выставив на своем стенде наглядные пособия и карты, пропагандирующие самопровозглашенный режим на оккупированных территориях Азербайджана», - сказал Х.Гаджиев.

По его словам, генконсульство Азербайджана в Дубае выявило этот факт и обратилось к организаторам мероприятия и официальным органам ОАЭ. «В результате этого пропагандирующие самопровозглашенный режим пособия были убраны со стенда Армении»,- отметил он.

Выставка Arabian Travel Market – 2017 проходит в Дубае 24-27 апреля.

Ф.Исазаде