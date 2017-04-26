ОБСЕ проведет 27 апреля мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении

Очередной плановый мониторинг ОБСЕ на государственной границе Армении и Азербайджана состоится 27 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба азербайджанского министерства обороны.

Мониторинг на азербайджанской территории будет проведен в Газахском районе.

«Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллери и Михаил Олару, с армянской - полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Мартин Шустер», - говорится в сообщении.

Мониторинг состоится в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде