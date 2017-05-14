Глава МИД Армении готов провести встречу с азербайджанским коллегой после июньского визита посредников ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят в июне Армению и Азербайджан, заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.
"В июне ожидается региональный визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ. После этого, если будет необходимо, может пройти и встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана", - сказал Э.Налбандян армянскому новостному сайту News.am в воскресенье.
"Альтернативы переговорам нет. Их нужно продолжать", - отметил глава МИД Армении.
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