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Карабахский конфликт 17.05.2017 12:35

Армения обстреляла из минометов три села Агдамского района - глава ИВ района

Армения обстреляла из минометов три села Агдамского района на линии карабахского фронта, сообщил местным СМИ глава Исполнительной власти района Рагуб Мамедов.

«ВС Армении вели минометный обстрел по селам Ашагы Гарвенд, Ахмедагалы и Тезекенд Агдамского района с оккупированных азербайджанских территорий. В результате обстрела была оборвана линия электропередачи мощностью 10 тыс. вольт в селе Тезекенд»,- сообщил Р.Мамедов.

Он отметил, что поврежденная линия электропередачи была восстановлена ночью, и село было обеспечено электроэнергией.

Ранее, министерство обороны Азербайджана сообщило об интенсивном минометном обстреле своих позиций населенных пунктов Азербайджана в глубине линии обороны в направлении Агдамского района.

По сообщению оборонного ведомства, в результате предпринятых неотложных действий противник был подавлен. Потерь среди личного состава и боевой техники ВС Азербайджана нет.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, ЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]