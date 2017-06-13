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Социум 13.06.2017 18:28

Президент Алиев утвердил поправки в трудовое законодательство, предусматривающие привязку размера выходных пособий к стажу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил поправки в трудовое законодательство, предусматривающие привязку размера выходных пособий работника к трудовому стажу, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Согласно поправкам, уведомления об увольнении и размеры выходных пособий впредь привязаны к трудовому стажу.

В частности, изменения в пункт 3.1 статьи 77 Трудового кодекса определяют порядок уведомления работника о расторжении трудового договора при уменьшении численности работников на предприятии или сокращении штатов (в соответствии с пунктом b статьи 70 Кодекса). Если трудовой стаж работника не превышает одного года, то работодатель должен теперь уведомить его о расторжении контракта как минимум за две календарные недели. Если стаж сотрудника равен от 1 до 5 лет, то уведомление должно быть сделано не менее чем за 4 календарные недели, при стаже от 5 до 10 лет – не менее 6 недель, при стаже более 10 лет – не менее 9 недель.

Согласно предыдущему законодательству, работник должен был официально уведомлен работодателем не менее чем за два месяца в случае уменьшения численности работников или сокращения штатов.

Поправки в пункт 3.3 статьи 77 кодекса привязывают выходные пособия к трудовому стажу работника. Так, если рабочий стаж сокращаемого работника (в соответствии с пунктами a и b статьи 70 Кодекса) составляет до одного года, то размер выходного пособия должен быть эквивалентен среднемесячной зарплате (работника - ИФ). Если рабочий стаж составляет от одного года до пяти лет – как минимум 1,4 размера среднемесячной зарплаты; от 5 до 10 лет – как минимум 1,7 размера среднемесячной зарплаты; более 10 лет – в двукратном размере от среднемесячной зарплаты.

Действовавшее до этих изменений законодательство предусматривало выплату выходного пособия на сумму не менее двукратного размера среднемесячной зарплаты работника.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТРУДОВОЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]