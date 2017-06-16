Президент Алиев распорядился о реорганизации Азербайджанского университета языков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о реорганизации Азербайджанского университета языков путем преобразования в юридическое лицо публичного права, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно распоряжению, опубликованному в пятницу, университет переходит в подчинение Министерства образования Азербайджана.
Р.Бабаев
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