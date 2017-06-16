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Наука и образование 16.06.2017 18:46

Президент Алиев распорядился о реорганизации Азербайджанского университета языков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о реорганизации Азербайджанского университета языков путем преобразования в юридическое лицо публичного права, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно распоряжению, опубликованному в пятницу, университет переходит в подчинение Министерства образования Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, УНИВЕРСИТЕТ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]