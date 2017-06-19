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Карабахский конфликт 19.06.2017 14:21

Президенты Азербайджана и Армении выступают за продолжение мирных переговоров по Карабаху – российский посредник

Президенты Азербайджана и Армении выступают за продолжение переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил журналистам в Баку российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

«Минская группа ОБСЕ надеется на продолжение политического диалога между сторонами конфликта. Этот вопрос мы обсуждали и в Баку, и в Ереване. По итогам этих обсуждений можно сказать, что президенты двух стран являются сторонниками продолжения мирных переговоров», - подчеркнул И.Попов.

Он также выразил серьезную озабоченность МГ ОБСЕ в связи с ростом напряженности в зоне карабахского конфликта. «Посредники Минской группы ОБСЕ выражают глубокую озабоченность в связи с последней напряженностью на линии фронта», - подчеркнул И.Попов.

Сопредседатель отметил, что посредники переговорного процесса по карабахскому урегулированию обсудили этот вопрос на встречах с президентом и министром обороны Азербайджана. «Мы очень сожалеем в связи с серьезными нарушениями режима прекращения огня на линии фронта, произошедшими в преддверии визита сопредседателей в регион. Мы должны сделать все возможное, чтобы такое впредь не повторялись. Мы сделаем все от себя зависящее для снижения напряженности», - подчеркнул И.Попов.

Он отметил, что последние обращение сопредседателей МГ ОБСЕ к сторонам конфликта преследовало целью уменьшение напряженности в зоне соприкосновения войск.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе ситуация на линии противостояния обострилась. В ответ на провокации армянской стороны, Вооруженные силы Азербайджана уничтожили 6 армянских военнослужащих.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, ПОСРЕДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]