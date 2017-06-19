Президент Алиев утвердил Закон «О дошкольном образовании»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал в понедельник Указ о применении Закона «О дошкольном образовании», сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно состоящему из 5 частей и 24 статей Закону «О дошкольном образовании», учредителями дошкольных образовательных учреждений в Азербайджане могут быть государство, муниципалитеты, юридические лица и граждане страны.
Документ предусматривает бессрочную лицензию для дошкольных образовательных учреждений. При этом их руководителями могут быть назначены только лица с высшим образованием и опытом работы в этой сфере не менее 5 лет.
Согласно Закону, к дошкольным образовательным учреждениям относятся ясли, детские сады, общеобразовательные школы с группами дошкольной подготовки, центры развития детей, детские сады санаторного типа, специальные дошкольные образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, дошкольные образовательные учреждения, созданные при научно-исследовательском учреждении, и т.д.
Р.Бабаев
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