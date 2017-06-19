Президенты Азербайджана и Армении намерены возобновить политический диалог по Карабаху – сопредседатели МГ ОБСЕ

Президенты Азербайджана и Армении готовы возобновить политический диалог по поиску компромиссов в карабахском урегулировании, говорится в принятом сопредседателями Минской группы ОБСЕ заявлении.

«Президенты Азербайджана и Армении заявили о намерении возобновить политический диалог для достижения компромисса по самым спорным вопросам процесса урегулирования конфликта», - сказано в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ, принятом по итогам их визита в регион.

Посредники переговорного процесса призвали Баку и Ереван к демонстрации политической воли и возобновлению переговоров.

«Это единственный путь достижения крепкого мира для ожидающих прогресса жителей региона», - отмечается в документе.

Главной целью своего визита в регион посредники назвали ознакомление с позициями сторон конфликта по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и обсуждение общей ситуации в конфликтной зоне.

Посредники выразили крайнюю обеспокоенность в связи с возникновением напряженности на линии соприкосновения войск.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ во время переговоров в Баку выразили глубокую озабоченность в связи с нарушением, накануне их визита в Азербайджан, режима прекращения огня, приведшем к человеческим жертвам», - говорится в заявлении.

Сопредседатели обратились к руководству Азербайджана и Армении с просьбой избегать дальнейшей эскалации ситуации и принять меры, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения войск и на азербайджано-армянской государственной границе.

В документе отмечено, что 10 июня сопредседатели провели в Ереване встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном, а 19 июня в Баку - с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также посредники обсудили урегулирование с главами МИД и обороны двух стран.

Во время посещения оккупированных территорий Азербайджана сопредседатели совершили визиты в Нагорный Карабах и прилегающие к ним Зангиланский, Губадлинский, Лачинский и Кельбаджарский районы.

Р.Бабаев