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Карабахский конфликт 21.06.2017 15:52

Армянский диверсант признался в планах проникновения на позиции ВС Азербайджана - Минобороны

Задержанный азербайджанскими солдатами во вторник армянский диверсант Завер Хованис Карапетян признался в планах диверсионной операции по нападению на позиции ВС Азербайджана и убийству азербайджанских военнослужащих.

«Воспользовавшись благоприятными погодными условиями, то есть дождем, туманом и темным временем суток, мы отправились в направлении боевых позиций ВС Азербайджана. Нашей целью было нападение на азербайджанские боевые позиции и убийство азербайджанских солдат», - сказал З.Карапетян на допросе.

Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана распространила в среду видеокадры разговора с армянским диверсантом.

По его словам, во время боестолкновения двое армянских диверсантов получили ранения и остальные члены группы вместе с ними скрылись в направлении армянских боевых позиций. «Мне же не удалось сбежать, и я решил спрятаться. Однако, позднее я был захвачен военнослужащими ВС Азербайджана», - признался З.Карапетян.

Он отметил, что живет в селе Довех Ноемберянского района Армении, в котором родился в 1974 году, и был привлечен к боевому дежурству на платной основе.

Как сообщалось, ВС Азербайджана предотвратили попытку армянской диверсии.

«Вечером 20 июня на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных сил Азербайджана", - сообщила пресс-служба Минобороны.

В результате предпринятых действий своевременно обнаруживавшего противника наших подразделений, разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, понеся потери, была вынуждена отступить.

«Один член разведгруппы противника был захвачен», - сообщило оборонное ведомство.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ДИВЕРСАНТ, ПРИЗНАНИЕ


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