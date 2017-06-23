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Карабахский конфликт 23.06.2017 15:38

Азербайджан будет наращивать свою мощь для обеспечения соблюдения международного права – Алиев

Баку будет наращивать свою мощь с целью обеспечения применения международного права, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы являемся свидетелями нарушения в различных регионах мира международного права, которое растаптывается. Каждый преподносит его так, как пожелает, и реальная ситуация меняется в результате использования фактора силы. Все это вынуждает нас стать еще сильнее ради достижения наших целей, и в этом направлении ведется работа», - подчеркнул И.Алиев в пятницу на открытии завода по производству боеприпасов для гранатометов в г.Ширван.

Он выразил сожаление в связи с тем, что принцип силы играет сегодня в мире ведущую роль.

«Конечно же, международное право также очень важно. Однако, фактор силы играет основную роль», - сказал глава государства.

Президент заявил, что позиция Азербайджана по урегулированию армяно-карабахского конфликта принципиальна и остается неизменной. «Мы неоднократно заявляли, что армяно-азербайджанский конфликт должен найти свое решение в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права. Другого решения не существует. Нагорный Карабах является нашей исторической территорией», - сказал И.Алиев.

По его словам, мировое сообщество также признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. «Все ведущие международные организации приняли по данному вопросу решения и резолюции с требованием вывода Вооруженных сил Армении с оккупированных земель. Однако Армения игнорирует это», - подчеркнул президент.

И.Алиев выразил сожаление в связи с тем, что никто не предпринимает серьезных санкций в отношении Армении. «Против Армении давно необходимо применять международные санкции, потому что эта страна держит в XXI веке под оккупацией территорию другого государства, совершила геноцид против другого народа, разрушила все исторические памятники», - сказал он.

По его словам, "мировое сообщество не признает и никогда не признает самопровозглашенную сепаратистскую хунту, созданную в Нагорном Карабахе».

Президент подчеркнул экономическое превосходство Азербайджана над Арменией. «Все эти факторы усиливают нашу позицию. Наш народ никогда не смирится с таким положением», - сказал И.Алиев.

Президент добавил, что Азербайджан никогда не позволит создать на своих исторических землях второе "так называемое армянское государство". «Мы восстановим нашу территориальную целостностью. Последние события и усиление нашей страны увеличивают наши возможности в этом вопросе», - подчеркнул И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ


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