Армения вновь обстреливала позиции ВС Азербайджана из минометов - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 148 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82-миллиметровые минометы (10 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 148 раз",- говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
А.Азизов
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