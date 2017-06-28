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Карабахский конфликт 28.06.2017 10:56

Статус-кво по Нагорному Карабаху неприемлем – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о неприемлемости существующего статус-кво по Нагорному Карабаху и необходимости освобождения Арменией оккупированных азербайджанских территорий.

«Существующее статус-кво неприемлемо, оккупированные территории необходимо освободить без предусловий», - подчеркнул И.Алиев на официальном приеме, устроенном президентом Польши Анджеем Дудой в его честь, сообщает сайт главы государства.

Он поблагодарил своего польского коллегу за поддержку официальной Варшавой позиции Баку по Нагорному Карабаху.

«Я благодарю польскую сторону за поддержку урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана», - отметил И.Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан вносит вклад в обеспечение региональной безопасности, стабильности, развития и сотрудничества.

«Однако являющийся самой болезненной проблемой региона армяно-азербайджанский конфликт все еще не урегулирован», - сказал он.

И.Алиев подчеркнул, что мировое сообщество и международные организации признают территориальную целостность Азербайджана и выступают за справедливое урегулирование конфликта в соответствии с нормами международного права.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]