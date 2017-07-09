Армения, совершив провокацию в селе Алханлы, вновь разоблачила себя – глава МИД Азербайджана

Армения, совершив провокацию в прифронтовом селе Алханлы, где погибли мирные жители, в очередной раз разоблачила себя, считает министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«В результате совершенной в селе Алханлы провокации Армения в очередной раз разоблачила себя», - пишет Э.Мамедъяров в статье, опубликованной в официальной печати в воскресенье по случаю Дня дипломата.
По его словам, в международном общественном мнении сформировалось ясное мнение об оккупационной политике Армении и армянской лжи.
«В результате разоблачения проводимой Арменией политики агрессии, оккупации и этнической чистки против Азербайджана, а также осуществляемого ею на государственном уровне террора на оккупированных территориях против гражданского населения Азербайджана, военных преступлений и преступных деяний против человечества была раскрыта армянская ложь. Моральные устои и имидж Армении как государства на международном уровне основательно расшатаны», - пишет Э.Мамедъяров.
Как сообщалось ранее, ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась на текущей неделе после гибели двух азербайджанских гражданских лиц 4 июля в результате армянского обстрела.
ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.
В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.
А.Ахундов
Правительство Азербайджана заинтересовалось предложением повысить налог на табачные изделия - ВБ
Цены на нефть резко снижаются, Brent подешевела до $46,4 за баррель
Азербайджан может использовать рынок ОАЭ для реэкспорта в третьи страны – торгпред
Геолог SOCAR совершил самоубийство на «Нефтяных камнях»
Художник Илья Глазунов скончался на 88-м году жизни
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Премьер Украины назвал Россию причиной украинских проблем
Резолюция ПА ОБСЕ, критикующая Россию и Белоруссию, не будет включена в итоговую декларацию
ПА ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета Украины
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
Nar наградил студентов Азербайджанского Технического Университета, показавших наилучшие результаты
В РИКЦ в Баку отметили День семьи, любви и верности. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»