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Карабахский конфликт 09.07.2017 11:33

Армения, совершив провокацию в селе Алханлы, вновь разоблачила себя – глава МИД Азербайджана

Армения, совершив провокацию в прифронтовом селе Алханлы, где погибли мирные жители, в очередной раз разоблачила себя, считает министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«В результате совершенной в селе Алханлы провокации Армения в очередной раз разоблачила себя», - пишет Э.Мамедъяров в статье, опубликованной в официальной печати в воскресенье по случаю Дня дипломата.

По его словам, в международном общественном мнении сформировалось ясное мнение об оккупационной политике Армении и армянской лжи.

«В результате разоблачения проводимой Арменией политики агрессии, оккупации и этнической чистки против Азербайджана, а также осуществляемого ею на государственном уровне террора на оккупированных территориях против гражданского населения Азербайджана, военных преступлений и преступных деяний против человечества была раскрыта армянская ложь. Моральные устои и имидж Армении как государства на международном уровне основательно расшатаны», - пишет Э.Мамедъяров.

Как сообщалось ранее, ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась на текущей неделе после гибели двух азербайджанских гражданских лиц 4 июля в результате армянского обстрела.

ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИЯ, РАЗОБЛАЧЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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