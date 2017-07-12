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ТЭК 12.07.2017 09:39

Нефть положительно отреагировала на данные API о запасах в США, Brent выше $48,2

Цены на нефть активно растут в ходе азиатских торгов в среду благодаря данным Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов топлива в США сразу на 8,1 млн баррелей за неделю.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 увеличилась на 69 центов (1,45%) - до $48,21 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавила $0,77 (1,71%) - до $45,81 за баррель.

Во вторник Brent поднялась на $0,64 (1,37%), до $47,52 за баррель, WTI - на $0,64 (1,44%), до $45,04 за баррель.

По предварительным оценкам, добыча ОПЕК увеличилась в июне по сравнению с предыдущим месяцем, в основном за счет Нигерии и Ливии, освобожденных от участия в соглашении ОПЕК+. Эксперты S&P Global Platts оценивают июньское производство нефти ОПЕК на уровне 32,49 млн баррелей в сутки.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]