Нефть положительно отреагировала на данные API о запасах в США, Brent выше $48,2

Цены на нефть активно растут в ходе азиатских торгов в среду благодаря данным Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов топлива в США сразу на 8,1 млн баррелей за неделю.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 увеличилась на 69 центов (1,45%) - до $48,21 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавила $0,77 (1,71%) - до $45,81 за баррель.

Во вторник Brent поднялась на $0,64 (1,37%), до $47,52 за баррель, WTI - на $0,64 (1,44%), до $45,04 за баррель.

По предварительным оценкам, добыча ОПЕК увеличилась в июне по сравнению с предыдущим месяцем, в основном за счет Нигерии и Ливии, освобожденных от участия в соглашении ОПЕК+. Эксперты S&P Global Platts оценивают июньское производство нефти ОПЕК на уровне 32,49 млн баррелей в сутки.