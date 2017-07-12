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Социум 12.07.2017 19:46

Более 80 новых детских садов появятся в течение двух лет в Баку – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечается оживление в строительном секторе экономики.

«В строительном секторе наблюдается оживление. Сейчас в Баку строится более 100 высотных зданий», - подчеркнул И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в январе-июне 2017 года.

По его словам, новостройки возводятся на месте аварийных домов.

«Их число составляет около 80. Это делает наш город еще более красивым и обустроенным. Граждане переселяются из непригодных для жилья, аварийных зданий. Им выделяются средства для временной аренды квартир», - сказал глава государства.

Президент отметил, что жильцы сносимых домов получат в новостройках квартиры большей квадратуры.

«На первом этаже каждого из новых зданий, строящихся на месте аварийных домов, предусмотрен детский сад. Это было моим особым указанием. Таким образом, только таким путем в течение одного-двух лет в Баку в эксплуатацию будет сдано более 80 детских садов», - подчеркнул И.Алиев.

По его словам, по линии Государственного агентства жилищного строительства осуществляется строительство 29 зданий.

«Десятки зданий строятся и в «Белом городе». То есть по этим трем направлениям ведется строительство более 100 зданий», - сказал президент.

Он подчеркнул, что широкое строительство жилья ведется и в других районах Баку и городах республики, «восстанавливается строительный сектор, в нем наблюдается оживление».

«Это также положительно влияет и будет влиять и на сектор строительных материалов. Я советовал бы предпринимателям уделять больше внимания этой сфере, инвестировать в нее. Потому что строительные работы в Азербайджане будут вестись большими темпами, возникнет большая необходимость в стройматериалах», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]