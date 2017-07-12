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Туризм 12.07.2017 20:05

Президент Азербайджана ожидает увеличения туристического потока в страну

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ожидает увеличение потока иностранных туристов в республику.

«Нас радует, как в этом году развивается сфера туризма. Количество туристов увеличилось на 25%», - подчеркнул И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в январе-июне текущего года.

По его словам, причиной этого является то, что все больше людей узнают об Азербайджане.

«Азербайджан известен в мире как безопасное, стабильное государство», - сказал глава государства.

Он отметил, что интерес к Азербайджану увеличивается во многом благодаря проводимым в стране международным соревнованиям и мероприятиям.

«Особенно я должен выделить среди них гонки «Формула-1». Аудитория этих соревнований составляет 500 млн человек по всему миру», - подчеркнул президент.

И.Алиев отметил, что полмиллиарда телезрителей любуются красотами Баку во время проведения «Гран при Азербайджана».

«Конечно же, участвующие в этих соревнованиях спортсмены, члены делегаций, гости, возвращаясь к себе домой, делятся со своими друзьями хорошими впечатлениями. Поэтому туристический поток будет еще большим. Мы должны быть готовыми к этому. Особенно имеется большая необходимость в строительстве новых отелей в Баку и регионах», - сказал он.

Президент посоветовал предпринимателям инвестировать в это направление.

«Потому что это прибыльная сфера и даст хорошие результаты», - подчеркнул И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРИЗМ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]