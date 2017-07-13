Встречи Азербайджана и Армении по Карабаху должны стать регулярными - французский дипломат

Франция выступает за регулярные встречи между представителями Армении и Азербайджана по вопросу нагорно-карабахского урегулирования, заявил французский посол в Ереване Жан-Франсуа Шарпантье.

"Можем выразить лишь удовлетворение, что встреча министров иностранных дел (Армении и Азербайджана в Брюсселе - ИФ) состоялась. Вопрос не имеет военного решения. Необходимо вести переговоры, проводить регулярные встречи", - сказал Ж.-Ф.Шарпантье на пресс-конференции в четверг.

По его словам, встречи глав МИД могут "привести к положительному прогрессу" и стать основой для проведения встречи президентов Азербайджана и Армении.

"Сейчас надо просто активно работать", - отметил дипломат.



