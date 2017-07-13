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13.07.2017 12:49

Встречи Азербайджана и Армении по Карабаху должны стать регулярными - французский дипломат

Франция выступает за регулярные встречи между представителями Армении и Азербайджана по вопросу нагорно-карабахского урегулирования, заявил французский посол в Ереване Жан-Франсуа Шарпантье.
"Можем выразить лишь удовлетворение, что встреча министров иностранных дел (Армении и Азербайджана в Брюсселе - ИФ) состоялась. Вопрос не имеет военного решения. Необходимо вести переговоры, проводить регулярные встречи", - сказал Ж.-Ф.Шарпантье на пресс-конференции в четверг.
По его словам, встречи глав МИД могут "привести к положительному прогрессу" и стать основой для проведения встречи президентов Азербайджана и Армении.
"Сейчас надо просто активно работать", - отметил дипломат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВСТРЕЧИ, ФРАНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]