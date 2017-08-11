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Это интересно 11.08.2017 13:01

МО довольно выступлением азербайджанских военнослужащих в Армейских международных играх

Личный состав Вооруженных сил Азербайджана достойно представил страну в Армейских международных играх, заявил замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев.

"Армейские международные игры, а также конкурс "Кубок моря 2017" являются твердой опорой для определения профессиональной подготовки своих войск. С гордостью хочу сказать, что азербайджанские команды достойно представили свои вооруженные силы на этих соревнованиях",- сказал К.Велиев на церемонии закрытия конкурса "Кубок моря 2017".

"Их успех сегодня радует нас, поскольку является показателем растущего авторитета нашей страны и ее вооруженных сил", - добавил он.

По словам замминистра, на морских полигонах и учебно-тренировочных центрах Азербайджан создал все необходимые условия для проведения конкурса "Кубок моря 2017" и обеспечил максимальную прозрачность.

"Благодаря этому мы стали свидетелями принципиальных и честных состязаний",- отметил К.Велиев.

Замминистра убежден, что самым большим достижением соревнований стало сближение военных моряков Прикаспийских стран, укрепление взаимного доверия, сотрудничества, проведение обмена опытом, создание братских и дружеских отношений.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ИГРЫ-МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]