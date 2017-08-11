МО довольно выступлением азербайджанских военнослужащих в Армейских международных играх

Личный состав Вооруженных сил Азербайджана достойно представил страну в Армейских международных играх, заявил замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев.

"Армейские международные игры, а также конкурс "Кубок моря 2017" являются твердой опорой для определения профессиональной подготовки своих войск. С гордостью хочу сказать, что азербайджанские команды достойно представили свои вооруженные силы на этих соревнованиях",- сказал К.Велиев на церемонии закрытия конкурса "Кубок моря 2017".

"Их успех сегодня радует нас, поскольку является показателем растущего авторитета нашей страны и ее вооруженных сил", - добавил он.

По словам замминистра, на морских полигонах и учебно-тренировочных центрах Азербайджан создал все необходимые условия для проведения конкурса "Кубок моря 2017" и обеспечил максимальную прозрачность.

"Благодаря этому мы стали свидетелями принципиальных и честных состязаний",- отметил К.Велиев.

Замминистра убежден, что самым большим достижением соревнований стало сближение военных моряков Прикаспийских стран, укрепление взаимного доверия, сотрудничества, проведение обмена опытом, создание братских и дружеских отношений.

Ф.Исазаде