Президент Алиев принял футболистов «Карабаха»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг футбольный клуб «Карабах», сообщает сайт главы государства.

Футболисты агдамского «Карабаха» вышли накануне в групповой этап Лиги чемпионов, одолев по итогам двух матчей датский «Копенгаген».

Исход в противостоянии в пользу азербайджанских футболистов решил гол, забитый «Карабахом» на поле противника.

В первом матче на своем поле «Карабах» выиграл «Копенгаген» с минимальным счетом 1:0, повторная игра завершилась победой датчан с результатом 2:1.

Р.Бабаев