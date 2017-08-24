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Спорт 24.08.2017 15:42

Президент Алиев принял футболистов «Карабаха»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг футбольный клуб «Карабах», сообщает сайт главы государства.

Футболисты агдамского «Карабаха» вышли накануне в групповой этап Лиги чемпионов, одолев по итогам двух матчей датский «Копенгаген».

Исход в противостоянии в пользу азербайджанских футболистов решил гол, забитый «Карабахом» на поле противника.

В первом матче на своем поле «Карабах» выиграл «Копенгаген» с минимальным счетом 1:0, повторная игра завершилась победой датчан с результатом 2:1.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ФУТБОЛ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]