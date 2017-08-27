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Происшествия 27.08.2017 12:05

Полиция Азербайджана полностью перекрыла движение автотранспорта в направлении России

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Азербайджана ограничило движение транспорта в районе взрыва на складе оружия в воинской части на севере страны, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГУДП.

«В связи с возникшей опасностью полностью перекрыта дорога с 28 км Хызинского района автострады Баку-Губа (по направлению к азербайджано-российской госгранице – ИФ) и с 78 км той же дороги в направлении столицы»,- отметили в ГУДП.

В ведомстве призвали автовладельцев принять во внимание возникшую ситуацию и отложить свои поездки в указанном направлении.

Как сообщалось ранее, на складе оружия N-ой воинской части Минобороны произошел пожар. В результате инцидента произошел взрыв.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, для расследования причин пожара и принятия соответствующих мер, на место происшествия отправлена группа из представителей соответствующих структур.

«На данный момент информации о погибших и пострадавших нет»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ДВИЖЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]