СП Renault-Nissan и Dongfeng начнет сборку электромобилей в Китае

Японская Nissan Motor Co. и ее партнер по альянсу Renault SA договорились с китайским автопроизводителем Dongfeng Motor Group Co. о создании совместного предприятия в КНР для выпуска электромобилей, говорится в совместном сообщении компаний.

Nissan и Renault будут владеть по 25% СП, Dongfeng - оставшимися 50%.

Китайский авторынок является самым большим в мире, при этом доля гибридных и полностью электрических автомобилей на нем невелика, и эксперты прогнозируют активный рост продаж в этом сегменте.

Как пишет MarketWatch, СП планирует начать выпуск небольших внедорожников на основе шасси Renault-Nissan на заводе Dongfeng в Шияне, провинция Хубэй, в 2019 году.

На прошлой неделе Ford Motor Co. объявила о создании аналогичного СП для производства электромобилей в Китае.