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Транспорт и связь 29.08.2017 19:35

СП Renault-Nissan и Dongfeng начнет сборку электромобилей в Китае

Японская Nissan Motor Co. и ее партнер по альянсу Renault SA договорились с китайским автопроизводителем Dongfeng Motor Group Co. о создании совместного предприятия в КНР для выпуска электромобилей, говорится в совместном сообщении компаний.

Nissan и Renault будут владеть по 25% СП, Dongfeng - оставшимися 50%.

Китайский авторынок является самым большим в мире, при этом доля гибридных и полностью электрических автомобилей на нем невелика, и эксперты прогнозируют активный рост продаж в этом сегменте.

Как пишет MarketWatch, СП планирует начать выпуск небольших внедорожников на основе шасси Renault-Nissan на заводе Dongfeng в Шияне, провинция Хубэй, в 2019 году.

На прошлой неделе Ford Motor Co. объявила о создании аналогичного СП для производства электромобилей в Китае.

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Тэги: КИТАЙ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, СП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]