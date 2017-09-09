Алиев наградил Кобзона «Почетным дипломом президента Азербайджана»

Президент Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Иосифа Кобзона «Почетным дипломом президента Азербайджана».

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, И.Кобзон удостоен диплома за заслуги в развитии культурных связей между Россией и Азербайджаном.

А.Ахундов