Мир на Южном Кавказе возможен только после освобождения азербайджанских территорий – МИД Азербайджана

Мир в регионе Южного Кавказа невозможен до тех пор, пока Армения держит под оккупацией территории Азербайджана, заявил официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.
«Обеспечение мира в регионе невозможно до тех пор, пока с оккупированных территорий Азербайджана не выведены армянские войска. Присутствие ВС Армении на территориях Азербайджана продолжает оставаться прямой угрозой региональному миру»,- заявил Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан», комментируя заявление президента Армении Сержа Саргсяна.
По словам Х.Гаджиева, заявления С.Саргсяна о принципах урегулирования карабахского конфликта никому не ясны. «Никому непонятно, о каких принципах говорит глава Армении (С.Саргсян – ИФ). Принципы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта утверждены в четырех резолюциях Совбеза ООН. И пока эти резолюции не реализованы, они остаются на повестке и являются актуальными»,- отметил Х.Гаджиев.
Он подчеркнул, что Азербайджан не допустит создания второго армянского государства на своих суверенных территориях.
«Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана должны быть восстановлены и будут восстановлены в рамках международно-признанных границ. Чем раньше руководство Армении поймет эту реальность, тем быстрее будет обеспечен мир в регионе, и погрязший в нищете народ Армении сможет воспользоваться возможностями регионального сотрудничества, которые откроются перед ним»,- сказал официальный представитель МИД Азербайджана.
С.Саргсян в понедельник на форуме "Армения-Диаспора" заявил, что в решении карабахского вопроса важно соблюдение права народов на самоопределение.
Ф.Исазаде
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