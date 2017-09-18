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Карабахский конфликт 18.09.2017 17:22

Мир на Южном Кавказе возможен только после освобождения азербайджанских территорий – МИД Азербайджана

Мир в регионе Южного Кавказа невозможен до тех пор, пока Армения держит под оккупацией территории Азербайджана, заявил официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Обеспечение мира в регионе невозможно до тех пор, пока с оккупированных территорий Азербайджана не выведены армянские войска. Присутствие ВС Армении на территориях Азербайджана продолжает оставаться прямой угрозой региональному миру»,- заявил Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан», комментируя заявление президента Армении Сержа Саргсяна.

По словам Х.Гаджиева, заявления С.Саргсяна о принципах урегулирования карабахского конфликта никому не ясны. «Никому непонятно, о каких принципах говорит глава Армении (С.Саргсян – ИФ). Принципы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта утверждены в четырех резолюциях Совбеза ООН. И пока эти резолюции не реализованы, они остаются на повестке и являются актуальными»,- отметил Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан не допустит создания второго армянского государства на своих суверенных территориях.

«Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана должны быть восстановлены и будут восстановлены в рамках международно-признанных границ. Чем раньше руководство Армении поймет эту реальность, тем быстрее будет обеспечен мир в регионе, и погрязший в нищете народ Армении сможет воспользоваться возможностями регионального сотрудничества, которые откроются перед ним»,- сказал официальный представитель МИД Азербайджана.

С.Саргсян в понедельник на форуме "Армения-Диаспора" заявил, что в решении карабахского вопроса важно соблюдение права народов на самоопределение.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]