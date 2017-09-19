Мамедъяров и Налбандян, возможно, встретятся 23 сентября в Нью-Йорке

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна и по карабахскому урегулированию может состояться в Нью-Йорке 23 сентября, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник.

"Встреча глав МИД Армении и Азербайджана на полях Генассамблеи ООН, возможно, состоится 23 сентября", - сказал собеседник агентства.