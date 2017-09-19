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Карабахский конфликт 19.09.2017 17:28

Мамедъяров и Налбандян, возможно, встретятся 23 сентября в Нью-Йорке

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна и по карабахскому урегулированию может состояться в Нью-Йорке 23 сентября, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник.

"Встреча глав МИД Армении и Азербайджана на полях Генассамблеи ООН, возможно, состоится 23 сентября", - сказал собеседник агентства.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]