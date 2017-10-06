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Карабахский конфликт 06.10.2017 17:08

Посредники по Карабаху обсудили с армянским президентом организацию его встречи с президентом Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили с президентом Армении Сержем Саргсяном возможности продвижения процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба президента.

Согласно сообщению, стороны обсудили также вопросы организации встречи президентов Армении и Азербайджана, ситуацию в зоне конфликта.

"Участники встречи указали на важность приверженности сторон мирному разрешению конфликта", - отметили в пресс-службе президента Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОСРЕДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]