Посредники по Карабаху обсудили с армянским президентом организацию его встречи с президентом Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили с президентом Армении Сержем Саргсяном возможности продвижения процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба президента.

Согласно сообщению, стороны обсудили также вопросы организации встречи президентов Армении и Азербайджана, ситуацию в зоне конфликта.

"Участники встречи указали на важность приверженности сторон мирному разрешению конфликта", - отметили в пресс-службе президента Армении.