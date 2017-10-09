Переговоры по Карабаху возобновляются без предусловий – президент Азербайджана

Переговорный процесс по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта возобновляется без каких-либо предусловий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Сегодня переговорный процесс восстанавливается без каких-либо условий», - подчеркнул И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в январе-сентябре.
И.Алиев обвинил Армению в торпедировании переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. По его словам, Армения всячески стремилась сорвать переговоры, придумывала различные предлоги, чтобы не допустить возобновления переговоров, выдвигала различные условия. "Однако, я сразу заявил, что ни одно из условий не будет принято. Выдвижением таких условий, Армения поставила себя в глупое положение и теперь вынуждена отказаться от такой политики", - отметил президент.
И.Алиев добавил, что возобновление переговорного процесса не является каким-то одолжением для Азербайджана. «Армения в очередной раз опозорилась перед мировым сообществом, и возобновление переговоров не является одолжением для нас. Их истеричные заявления и полные страха обращения к другим странам открыто демонстрируют, что они не в состоянии противостоять нам в бою», - подчеркнул президент.
Он отметил, что это показали апрельские события 2016 года. «Ситуация на линии фронта показывает, что мы сегодня владеем лучшими позициями. Конечно, Армения должна быть в большей степени заинтересована в возобновлении переговоров. Потому что в противном случае их ждут плачевные результаты», - сказал И.Алиев.
Президент подчеркнул, что посредники переговорного процесса стремятся к его возобновлению. «И мы, естественно, поддерживаем это. Поэтому я еще раз хочу сказать, что, несмотря на то, что и этом году в этом направлении не удалось достичь реальных результатов, Армения в очередной раз предстала перед мировым сообществом жалкой, бессильной, зависимой страной», - сказал глава государства.
При этом он добавил, что в последнее время нет прогресса в переговорах по Карабаху.
Р.Бабаев
В Азербайджане будет построено три крупных логистических центра – президент
Бюджет следующего года должен превысить бюджет 2017 года - президент Алиев
Азнефть в январе-сентябре добыла около 4,7 млн тонн нефти и около 3,9 млрд кубометров газа
Президент Алиев утвердил План действий по борьбе с неформальной занятостью в Азербайджане
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 9 пострадали - МВД
В Азербайджане в ДТП с участием Mercedes и КАМАЗа погибли 3 человека - СМИ
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Путин встретится в Сочи с президентами Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Казахстана - Ушаков
России и Евросоюзу не суждено вернуться к модели стратегического партнерства, заявил постпред РФ при ЕС
Помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам посетит Киев и Донбасс
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»