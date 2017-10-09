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Карабахский конфликт 09.10.2017 16:56

Переговоры по Карабаху возобновляются без предусловий – президент Азербайджана

Переговорный процесс по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта возобновляется без каких-либо предусловий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня переговорный процесс восстанавливается без каких-либо условий», - подчеркнул И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в январе-сентябре.

И.Алиев обвинил Армению в торпедировании переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. По его словам, Армения всячески стремилась сорвать переговоры, придумывала различные предлоги, чтобы не допустить возобновления переговоров, выдвигала различные условия. "Однако, я сразу заявил, что ни одно из условий не будет принято. Выдвижением таких условий, Армения поставила себя в глупое положение и теперь вынуждена отказаться от такой политики", - отметил президент.

И.Алиев добавил, что возобновление переговорного процесса не является каким-то одолжением для Азербайджана. «Армения в очередной раз опозорилась перед мировым сообществом, и возобновление переговоров не является одолжением для нас. Их истеричные заявления и полные страха обращения к другим странам открыто демонстрируют, что они не в состоянии противостоять нам в бою», - подчеркнул президент.

Он отметил, что это показали апрельские события 2016 года. «Ситуация на линии фронта показывает, что мы сегодня владеем лучшими позициями. Конечно, Армения должна быть в большей степени заинтересована в возобновлении переговоров. Потому что в противном случае их ждут плачевные результаты», - сказал И.Алиев.

Президент подчеркнул, что посредники переговорного процесса стремятся к его возобновлению. «И мы, естественно, поддерживаем это. Поэтому я еще раз хочу сказать, что, несмотря на то, что и этом году в этом направлении не удалось достичь реальных результатов, Армения в очередной раз предстала перед мировым сообществом жалкой, бессильной, зависимой страной», - сказал глава государства.

При этом он добавил, что в последнее время нет прогресса в переговорах по Карабаху.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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