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Карабахский конфликт 08.11.2017 12:57

Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана

Очередной мониторинг ОБСЕ на линии противостояния войск Азербайджана и Армении в зоне карабахского конфликта в среду прошел без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 8 ноября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов", - отмечает оборонное ведомство.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой Вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Огниен Йович.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСЕ, МОНИТОРИНГ


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