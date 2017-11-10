Вашингтон прослеживает во встрече президентов Азербайджана и Армении в Женеве сигнал к переговорам по Нагорному Карабаху

Женевская встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна является важным сигналом готовности сторон вести добросовестные переговоры, убежден поверенный в делах миссии США в ОБСЕ Гарри Камиан (Harry Kamian).
«Женевская встреча президентов Азербайджана и Армении (16 октября - ИФ) была важным сигналом, свидетельствующим о том, что стороны карабахского конфликта готовы добросовестно вести переговоры», - сказал Г.Камиан на совещании Постоянного совета ОБСЕ.
США, являясь страной-сопредседателем, по словам Г.Камиана, вновь заявляют о решительной поддержке работы сопредседателей Минской группы, и «высоко ценят неизменное взаимодействие посредников со сторонами в целях содействия мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта".
«Мы также поддерживаем меры укрепления доверия и расширения диалога между армянами и азербайджанцами, которые могут помочь стабилизировать ситуацию с безопасностью и создать более конструктивную атмосферу для переговоров. Те, кто участвует в диалоге, должны иметь возможность делать это свободно, не опасаясь притеснений при возвращении домой»,- отметил он.
Ф.Исазаде
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