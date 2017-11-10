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Карабахский конфликт 10.11.2017 11:51

Вашингтон прослеживает во встрече президентов Азербайджана и Армении в Женеве сигнал к переговорам по Нагорному Карабаху

Женевская встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна является важным сигналом готовности сторон вести добросовестные переговоры, убежден поверенный в делах миссии США в ОБСЕ Гарри Камиан (Harry Kamian).

«Женевская встреча президентов Азербайджана и Армении (16 октября - ИФ) была важным сигналом, свидетельствующим о том, что стороны карабахского конфликта готовы добросовестно вести переговоры», - сказал Г.Камиан на совещании Постоянного совета ОБСЕ.

США, являясь страной-сопредседателем, по словам Г.Камиана, вновь заявляют о решительной поддержке работы сопредседателей Минской группы, и «высоко ценят неизменное взаимодействие посредников со сторонами в целях содействия мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта".

«Мы также поддерживаем меры укрепления доверия и расширения диалога между армянами и азербайджанцами, которые могут помочь стабилизировать ситуацию с безопасностью и создать более конструктивную атмосферу для переговоров. Те, кто участвует в диалоге, должны иметь возможность делать это свободно, не опасаясь притеснений при возвращении домой»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]