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Карабахский конфликт 21.11.2017 16:46

В МИД Азербайджана выразили протест послу Франции в связи с визитом Бако Саакяна в эту страну

Официальный Баку выражает протест против визита представителя созданного на оккупированных территориях Азербайджана незаконного режима Бако Саакяна во Францию, говорится в заявлении пресс-секретаря азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмета Гаджиева.

Он отметил, что по данному вопросу посол Франции в Баку Аурелия Бушез во вторник была вызвана в МИД Азербайджана.

«Мы выражаем резкий протест в связи с визитом во Францию, являющуюся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Бако Саакяна, позиционирующего себя в качестве представителя незаконного режима, созданного на оккупированной со стороны Вооруженных сил Армении территории Азербайджана», - заявил Х.Гаджиев.

Он отметил, что действующие в странах Евросоюза представители армянского лобби и Армения подобным путем пытаются пропагандировать созданный на оккупированных территориях Азербайджана незаконный режим и помешать мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

По его словам по данному сегодня посол Азербайджана в Париже проведет встречу в МИД Франции.

«С сожалением отмечаем, что, несмотря на то, что въезд Бако Саакяна по дипломатическому паспорту Армении на территорию Европейского Союза сопровождался серьезным нарушением визовых правил Шенгенской зоны и идет вразрез с обязательствами Франции в качестве сопредседателя Минской группе ОБСЕ, французская сторона не предприняла никаких действий с целью предотвращения данного визита», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Он добавил, что Баку ожидает от Парижа необходимых действий с целью недопущения подписания местными органами документов о сотрудничестве с непризнанными, в том числе французским правительством, режимами, в частности, созданным на оккупированных азербайджанских территориях. «Учитывая проблемы, с которыми в последнее время сталкиваются страны-члены Евросоюза, необходимо в обязательном порядке проводить свободную и однозначную политику, направленную на препятствование опасных факторов сепаратизма и обеспечение территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности государственных границ», - подчеркивается в заявлении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, МИД


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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