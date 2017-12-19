Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $63,63 за баррель

Цены на нефть продолжают расти во вторник в ожидании данных Минэнерго США, которые могут указать на сокращение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:50 поднялась на $0,22 (0,35%) - до $63,63 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,14 (0,24%) - до $57,3 за баррель. Срок действия январского контракта на WTI истекает во вторник. Более активно торгуемый февральский контракт вырос в цене в ходе торгов на $0,16 (0,28%) - до $57,38 за баррель.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, предусматривает сокращение товарных запасов нефти в США за минувшую неделю на 3 млн баррелей, до минимального уровня более чем за два года.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы нефти, торгуемой на NYMEX, как ожидается, уменьшились на 2,2 млн баррелей. Сокращение может быть отмечено по итогам шестой недели подряд - это станет самым длительным подобным периодом с июля.
Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей за прошлую неделю в среду в 18:30 МСК.
Поддержку рынку также продолжает оказывать приостановка работы нефтепровода Forties Pipeline System (FPS) в Северном море, пишет газета The Wall Street Journal.
Приостановка FPS сокращает поставки нефти на рынок в объеме порядка 450 тыс. баррелей в сутки.
"Этот фактор больше не толкает цены вверх, но поддерживает их", - отметил аналитик по сырьевым рынкам Capital Economics Томас Пью.
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