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ТЭК 19.12.2017 20:38

Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $63,63 за баррель

Цены на нефть продолжают расти во вторник в ожидании данных Минэнерго США, которые могут указать на сокращение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:50 поднялась на $0,22 (0,35%) - до $63,63 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,14 (0,24%) - до $57,3 за баррель. Срок действия январского контракта на WTI истекает во вторник. Более активно торгуемый февральский контракт вырос в цене в ходе торгов на $0,16 (0,28%) - до $57,38 за баррель.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, предусматривает сокращение товарных запасов нефти в США за минувшую неделю на 3 млн баррелей, до минимального уровня более чем за два года.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы нефти, торгуемой на NYMEX, как ожидается, уменьшились на 2,2 млн баррелей. Сокращение может быть отмечено по итогам шестой недели подряд - это станет самым длительным подобным периодом с июля.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей за прошлую неделю в среду в 18:30 МСК.

Поддержку рынку также продолжает оказывать приостановка работы нефтепровода Forties Pipeline System (FPS) в Северном море, пишет газета The Wall Street Journal.

Приостановка FPS сокращает поставки нефти на рынок в объеме порядка 450 тыс. баррелей в сутки.

"Этот фактор больше не толкает цены вверх, но поддерживает их", - отметил аналитик по сырьевым рынкам Capital Economics Томас Пью.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]