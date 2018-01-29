Нефть дешевеет на опасениях роста добычи в США, Brent опустилась ниже $70 за баррель

Цены на нефть эталонных марок активно снижаются в ходе торгов в понедельник на сигналах роста добычи в США.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:37 уменьшилась на $0,62 (0,88%) - до $69,90 баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на $0,36 (0,54%) - до $65,78 за баррель.

Отмечается, что разница в ценах между WTI и Brent сократилась до минимума за пять месяцев

Как сообщила в прошлую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю, завершившуюся 19 января. Теперь число установок составляет рекордные с августа 759 единиц.

"Число нефтедобывающих установок серьезно выросло, что ограничивает рост цен на нефть", - говорит аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново.

Между тем аналитики Societe Generale предупредили о риске резкого снижения нефтяных цен, поскольку рынок перекуплен. По их оценкам, падение может составить до $8 за баррель, то есть Brent вернется к коридору $62-63 за баррель, передает CNBC.

Хедж-фонды и другие спекулятивные игроки недавно увеличили длинные позиции (ставки на повышение цен) по нефти и нефтепродуктам до рекордных уровней.