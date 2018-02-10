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Религия 10.02.2018 12:07

Президент Алиев принял в Баку секретаря Святого Престола

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял секретаря Ватикана по связям с государствами архиепископ Пола Ричарда Галлахера (Paul Richard Gallagher), сообщает сайт главы государства.

П.Галлахер совершает 9-12 февраля официальный визит в Азербайджан.

Секретарь Святого Престола в рамках визита также встретится с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами республики, а также посетит католическую церковь Пресвятой Марии в Баку, мечеть Тезепир.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВАТИКАН, СЕКРЕТАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]