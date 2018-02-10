Президент Алиев принял в Баку секретаря Святого Престола

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял секретаря Ватикана по связям с государствами архиепископ Пола Ричарда Галлахера (Paul Richard Gallagher), сообщает сайт главы государства.
П.Галлахер совершает 9-12 февраля официальный визит в Азербайджан.
Секретарь Святого Престола в рамках визита также встретится с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами республики, а также посетит католическую церковь Пресвятой Марии в Баку, мечеть Тезепир.
Ф.Исазаде
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