Президент Алиев принял в Баку секретаря Святого Престола

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял секретаря Ватикана по связям с государствами архиепископ Пола Ричарда Галлахера (Paul Richard Gallagher), сообщает сайт главы государства.

П.Галлахер совершает 9-12 февраля официальный визит в Азербайджан.

Секретарь Святого Престола в рамках визита также встретится с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами республики, а также посетит католическую церковь Пресвятой Марии в Баку, мечеть Тезепир.

Ф.Исазаде