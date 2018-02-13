Азербайджан изолировал Армению от присоединения к региональным транспортным коридорам - Мустафаев

Политика президента Азербайджана Ильхама Алиева позволила полностью изолировать Армению от присоединения к региональным транспортным транзитным коридорам, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«У них (у Армении – ИФ) нет шансов присоединиться к транзитным грузовым коридорам, участником которых является Азербайджан», - заявил Ш.Мустафаев на пресс-конференции во вторник в Баку.
Министр подчеркнул, что "политика, проводимая президентом Азербайджана, полностью изолировала Армению от этих коридоров».
Ф.Исазаде
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