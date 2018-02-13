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Внешняя политика 13.02.2018 17:42

Азербайджан изолировал Армению от присоединения к региональным транспортным коридорам - Мустафаев

Политика президента Азербайджана Ильхама Алиева позволила полностью изолировать Армению от присоединения к региональным транспортным транзитным коридорам, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«У них (у Армении – ИФ) нет шансов присоединиться к транзитным грузовым коридорам, участником которых является Азербайджан», - заявил Ш.Мустафаев на пресс-конференции во вторник в Баку.

Министр подчеркнул, что "политика, проводимая президентом Азербайджана, полностью изолировала Армению от этих коридоров».

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ТРАНЗИТ, ИЗОЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]