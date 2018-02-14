Оккупация азербайджанских территорий не принесет Еревану желаемых политических дивидендов – МИД Азербайджана

Армении не достичь желаемых политических результатов путем оккупации азербайджанских территорий, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Армения, наконец, должна понять, что военная оккупация азербайджанских территорий не является урегулированием конфликта и, никогда, не даст желаемых Ереваном политических результатов», - говорится в заявлении Х.Гаджиева.
Он подчеркнул, что урегулирование конфликта возможно "исключительно в рамках международно-признанных границ, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана".
«Азербайджан еще раз призывает Армению остановить этническую чистку, принять конструктивное участие в процессе урегулирования, выполнить взятые на себя обязательства и вывести свои войска с территорий Азербайджана, вместо пустой траты времени на поиски мнимых исторических аргументов для оправдания своей политики аннексии и введения международного сообщества в заблуждение»,- заявил Х.Гаджиев.
«Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом обсуждения. Азербайджан участвует в процессе урегулирования из этих соображений», - добавил он.
Ф.Исазаде
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