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Карабахский конфликт 14.05.2018 14:26

МИД Азербайджана: Ереван незаконным заселением сирийских армян в Карабахе стремится помешать возвращению азербайджанцев в родные дома

Власти Азербайджана за последние 20 лет направили $6 млрд на решение социальных проблем лиц, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Сегодня в Азербайджане имеется свыше 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев в результате оккупации Арменией Нагорного Карабаха и 7 прилегающих к нему районов. В целом, порядка 1/10 населения Азербайджана – это вынужденные переселенцы и беженцы", - сказал Э.Мамедъяров в Брюсселе на третьей международной министерской конференции, посвященной жертвам религиозных и этнических преследований на Ближнем Востоке.

По его словам, Азербайджан является мировым лидером по числу вынужденных переселенцев на душу населения.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что власти Азербайджана за последние 20 лет направили $6 млрд на решение социальных проблем данной категории граждан. "Мы также добились существенного сокращения уровня бедности и безработицы среди них", - отметил он.

Глава МИД добавил, что Армения незаконно заселяет сирийских армян на оккупированных территориях Азербайджана. "Согласно различным отчетам, сотни сирийских армян заселены на оккупированных азербайджанских территориях. Этими действиями Армения грубо нарушает международное право. Целью этих действий является воспрепятствовать в будущем возвращению в родные дома азербайджанских беженцев. Это неприемлемо и недопустимо", - сказал Э.Мамедъяров.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, СИРИЯ, КАРАБАХ


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