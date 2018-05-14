Азербайджан и Россия подготовят дорожную карту сотрудничества для развития сектора МСП

Агентство развития малого и среднего предпринимательства Азербайджана и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) подписали Меморандум о взаимопонимании.

Со стороны Корпорации документ подписал генеральный директор Александр Браверман, со стороны Агентства – исполнительный директор Орхан Мамедов, отмечает Корпорация МСП.

В рамках меморандума стороны планируют наладить долгосрочное сотрудничество в области обмена опытом и лучшими практиками по основным направлениям развития сегмента МСП (включая финансово-гарантийную, информационно-маркетинговую поддержку, расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших компаний с государственным участием, разработку и реализацию комплексных региональных программ), а также обучающих программ в области предпринимательства и осуществления бизнес-процессов, поддержку проектов, ориентированных на экспорт.

Стороны также выразили намерение оказывать содействие налаживанию сотрудничества и проведению взаимных консультаций между предпринимательскими сообществами обеих государств, осуществлять взаимодействие по вопросам тиражирования лучших практик, формирования и продвижения совместных проектов, распространения информации о существующих бизнес-возможностях для российских и азербайджанских компаний.

Кроме того, Корпорация МСП и Агентство намерены поощрять создание и развитие совместных проектов и иных форм сотрудничества, в том числе торгово-производственную и научно-техническую кооперацию, между российскими и азербайджанскими субъектами МСП в сфере высоких технологий и инноваций и других приоритетных для каждой из сторон сфер деятельности.

"Одна из совместных задач в рамках предстоящего сотрудничества – содействие организации и проведению на территории России и Азербайджана выставочно-ярмарочных, конгрессных и обучающих мероприятий, участию в них предпринимателей, общественных организаций и объединений предпринимателей обеих стран, а также институтов развития в сфере МСП", - отмечается в информации.

Для реализации основных направлений сотрудничества будет разработана соответствующая дорожная карта. Взаимодействие сторон будет осуществляться в формате обмена информацией, проведения совместных совещаний, создания рабочих и консультативных групп.

А.Азизов