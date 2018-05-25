Посредники по Карабаху предложили организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана по Карабаху, время встречи пока не обсуждалось, заявили в Баку

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о наличии предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ по организации встреч глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию, но место и время встречи пока не обсуждалось.

"Сопредседатели МГ ОБСЕ предложили организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении в рамках нагорно-карабахского урегулирования. Однако, обсуждений по времени и месту встреч пока не было", - сказал Э.Мамедъяров журналистам.

По его словам, в июне сопредседатели посетят Армению. "В этот раз сопредседатели посетят только Армению, так как они хотят познакомиться с новыми властями в Ереване, определиться с кем они будут работать. Кроме этого, они должны понять, что в голове у нынешних властей Армении. Это очень важно для сопредседателей", - добавил он.

В последний раз главы МИД Азербайджана и Армении проводили встречу в рамках нагорно-карабахского урегулирования в январе 2018 года в Кракове.

Ф.Исазаде