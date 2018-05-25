Посредники по Карабаху предложили организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана по Карабаху, время встречи пока не обсуждалось, заявили в Баку

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о наличии предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ по организации встреч глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию, но место и время встречи пока не обсуждалось.
"Сопредседатели МГ ОБСЕ предложили организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении в рамках нагорно-карабахского урегулирования. Однако, обсуждений по времени и месту встреч пока не было", - сказал Э.Мамедъяров журналистам.
По его словам, в июне сопредседатели посетят Армению. "В этот раз сопредседатели посетят только Армению, так как они хотят познакомиться с новыми властями в Ереване, определиться с кем они будут работать. Кроме этого, они должны понять, что в голове у нынешних властей Армении. Это очень важно для сопредседателей", - добавил он.
В последний раз главы МИД Азербайджана и Армении проводили встречу в рамках нагорно-карабахского урегулирования в январе 2018 года в Кракове.
Ф.Исазаде
Саудовская Аравия предлагает ОПЕК+ со 2-й половины года постепенно увеличивать предложение нефти на рынке
В Азербайджане в I квартале подорожали более 200 видов товаров и услуг
Рынок нефти близок к балансировке, считает глава Минэнерго Саудовской Аравии
Исполнительный совет Всемирной организации туризма весной 2019 года проведет сессию в Баку
Установлены личности неизвестных, найденных мертвыми в лодке на Каспии
Судно «Вихрь-з» доставляет на берег лодку с двумя неопознанными телами, обнаруженную на Каспии
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Порошенко ждет на следующей неделе в Киеве президента Германии Штайнмайера
Почту Узбекистана возглавил россиянин
Макрон почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Юные спортсмены из Азербайджана успешно выступили в Казани
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»